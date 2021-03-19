В Екатеринбурге почти 41 тысяча случаев коронавируса: статистика по свердловским городам

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусом. Число инфицированных жителей Екатеринбурга приближается к отметке в 41 тысячу.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в уральской столице за всё время пандемии выявили 40 945 людей с COVID-19 - это более половины от общего числа заражённых в регионе.
Кроме Екатеринбурга, в десятку муниципалитетов Среднего Урала с наибольшим количеством инфицированных попали:
- Нижний Тагил (4 976 заражённых);
- Первоуральск (2 837);
- Ревда (2 297);
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 157);
- Берёзовский (1 739);
- Верхняя Пышма (1 686);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 167);
- Серов (1 141);
- Нижнесергинский район (1 052).
Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 166 случаев заражения коронавирусом, 49 из которых - в уральской столице.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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