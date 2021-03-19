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19 марта 2021, 09:00

В Екатеринбурге почти 41 тысяча случаев коронавируса: статистика по свердловским городам

Врач и пациент

За всё время пандемии в Екатеринбурге выявили 40 945 людей с COVID-19 - это более половины от общего числа заражённых в регионе. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили статистику по заболеваемости коронавирусом. Число инфицированных жителей Екатеринбурга приближается к отметке в 41 тысячу.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в уральской столице за всё время пандемии выявили 40 945 людей с COVID-19 - это более половины от общего числа заражённых в регионе.

Кроме Екатеринбурга, в десятку муниципалитетов Среднего Урала с наибольшим количеством инфицированных попали:

  • Нижний Тагил (4 976 заражённых);
  • Первоуральск (2 837);
  • Ревда (2 297);
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 157);
  • Берёзовский (1 739);
  • Верхняя Пышма (1 686);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 167);
  • Серов (1 141);
  • Нижнесергинский район (1 052).

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 166 случаев заражения коронавирусом, 49 из которых - в уральской столице.

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