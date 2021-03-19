Первой заплакала мама…

Фото: Олег Ковалюк

Дима Смирнов вот уже год практически живёт в отделении детской онкологии. Несколько раз в неделю мама привозит его из Верхней Салды на капельницы. Семья борется со страшной болезнью – острым лимфобластным лейкозом.

Диме было 16, когда он впервые почувствовал себя плохо. Начали болеть мышцы и кости, поднималась температура. Юноша думал, что просто переутомился или простыл. Обратились в больницу. Анализ крови показал, что у Димы лейкоз.

«Первая узнала о диагнозе мама, она сначала не говорила мне об этом. Я переживал, что меня увезут в больницу. Но когда узнал о диагнозе, то отбросил все страхи. И когда мама заплакала, я пытался её успокоить, а она успокаивала меня»-вспоминает Дима.

Первый курс химиотерапии помог. Дима пошёл на поправку. Но потом врачи обнаружили у него непереносимость важных для лечения препаратов. Чтобы помочь юноше, Благотворительный фонд РМК закупил для него лекарство стоимостью 4,5 млн рублей. Один курс капельниц занял 28 дней. Всё это время Дима был в больнице с папой. Родители стараются во всём поддержать сына, быть с ним рядом. Болезнь многое изменила в их отношениях.

«С этой болезнью Дима изменился, стал мягче. Ценишь жизнь ведь всё равно. Когда такое происходит, понимаешь, что есть другие какие-то чувства. Забота, например. Он стал даже больше заботиться о нас с папой. И мы любим его очень сильно и хотим, чтобы он выздоровел, поборол болезнь, чтобы всё было хорошо!» – рассказывает Ольга Смирнова, мама Димы.

Как бы ни было трудно и плохо, Дима старается не отчаиваться. Юноша учится в 11-м классе и готовится к ЕГЭ. У него в планах – выздороветь.