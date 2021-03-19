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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 марта 2021, 13:19

За сутки в Свердловской области зафиксировали 152 случая коронавируса

коронавирус

За сутки диагноз COVID-19 подтверждён у 40 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 152 жителя Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 80 800.

Выписались по выздоровлению 73 992 свердловчанина, в том числе 164 пациента – за последние 24 часа. На лечении остаются менее 4,3 тысячи больных COVID-19. Состояние 265 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+40), Алапаевска, Артинского и Ачитского городских округов, Берёзовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, поселка Махнёво, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Зарегистрировано ещё 15 случаев смерти больных COVID-19. Общее число таких случаев – 2 599, сообщает региональный оперштаб.

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