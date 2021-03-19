Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 марта 2021, 13:25

В России выявили 9 699 новых случаев коронавируса за сутки

вызов врача

В России под меднаблюдением остаются 488 339 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 9 699 случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 437 938.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 809. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 152 человека.

За последние 24 часа умерли 443 пациента с COVID-19, выздоровели 12 337 человек. За весь период пандемии – 94 267 и 4 049 373 соответственно. По данным Роспотребнадзора, в целом по России под меднаблюдением остаются 488 339 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.03.2021, 13:25 / Общество
В России выявили 9 699 новых случаев коронавируса за сутки
19.03.2021, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области зафиксировали 152 случая коронавируса
19.03.2021, 13:17 / Общество
Владимир Путин выступил с речью на концерте в Лужниках
19.03.2021, 13:03 / Политика
Алексей Константинов избран на должность главы Артинского ГО на четвёртый срок
19.03.2021, 12:49 / Общество
Turkish Airlines с апреля возобновит рейсы из Екатеринбурга в Стамбул