В России выявили 9 699 новых случаев коронавируса за сутки

В России под меднаблюдением остаются 488 339 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 9 699 случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 437 938.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 809. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 152 человека.

За последние 24 часа умерли 443 пациента с COVID-19, выздоровели 12 337 человек. За весь период пандемии – 94 267 и 4 049 373 соответственно. По данным Роспотребнадзора, в целом по России под меднаблюдением остаются 488 339 человек.