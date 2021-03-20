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20 марта 2021, 09:14

В Екатеринбурге 41 тысяча заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Девушка в маске идёт по улице

Всего более 1 700 заразившихся с начала ковидной пандемии выявлено в 6 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных сегодня достигнет 41 тысячи.

Это составляет 2,7% от общего населения города. Более 1 700 заразившихся с начала ковидной пандемии также выявлено в 5 свердловских муниципалитетах.

  • Нижний Тагил (4 991),
  • Первоуральск (2 844),
  • Ревда (2 300),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 164),
  • Берёзовский (1740).

Добавим, что всего в Свердловской области зарегистрировано 80 800 случаев заражения коронавирусом или 1,9% населения. Накануне стало известно о 152 новых ковид-пациентах.

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