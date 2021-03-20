В Екатеринбурге 41 тысяча заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных сегодня достигнет 41 тысячи.
Это составляет 2,7% от общего населения города. Более 1 700 заразившихся с начала ковидной пандемии также выявлено в 5 свердловских муниципалитетах.
- Нижний Тагил (4 991),
- Первоуральск (2 844),
- Ревда (2 300),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 164),
- Берёзовский (1740).
Добавим, что всего в Свердловской области зарегистрировано 80 800 случаев заражения коронавирусом или 1,9% населения. Накануне стало известно о 152 новых ковид-пациентах.
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