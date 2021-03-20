За сутки в Свердловской области зафиксировали 161 случай коронавируса

Менее 200 заболевших на Среднем Урале выявляют уже три недели подряд. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 161 житель Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 80 961.

Выписались по выздоровлению 74 тысячи свердловчан, в том числе 173 уральца за последние сутки. На лечении остаются более 4 тысяч больных COVID-19. Состояние 272 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+48), Алапаевского района, Артёмовского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского ГО, Бисерти, Богдановича, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Рефтинского, Североуральска, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого ГО.

Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 2 612.

Накануне стало известно о 152 новых ковид-пациентах. Менее 200 заболевших на Среднем Урале выявляют уже три недели подряд.

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