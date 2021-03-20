В России выявили ещё 9 632 заболевших коронавирусом

Вылечились ещё 11 279 россиян, скончались 392 человека. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявлено 9 632 случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 4 370 617.

Более 1 000 заразившихся фиксируют по-прежнему только в Москве (1 728). Свердловская область со 161 новым ковид-пациентом заняла 10-ю строчку среди регионов.

Вылечились ещё 11 279 россиян, скончались 392 человека. С начала пандемии из больниц по выздоровлению выписались более 4 миллионов пациентов, умерли 94,6 тысячи жителей.

Накануне COVID-19 подтвердили у 9 699 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 117 млн тестов на коронавирус, в том числе 370 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 495 158 человек.

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