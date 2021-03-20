В Свердловской области назвали лучших онкологов

По итогам 2020 года в Свердловской области впервые за несколько лет снизилась смертность от рака. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на этой неделе прошли мероприятия, посвящённые 70-летию Свердловского областного онкологического диспансера. Одним из них стало вручение региональной профессиональной премии "Призвание онколог".

Как сообщили в областном минздраве, среди награждённых:

завотделением малоинвазивной хирургии онкоцентра Николай Махотин в номинации "Внедрение инновационного метода лечения онкозаболеваний". Он оперирует пациентов с опухолевыми патологиями кишечника малотравматичным лапароскопическим способом, позволяя им быстрее вернуться к привычному образу жизни.

в номинации "Внедрение инновационного метода лечения онкозаболеваний". Он оперирует пациентов с опухолевыми патологиями кишечника малотравматичным лапароскопическим способом, позволяя им быстрее вернуться к привычному образу жизни. руководитель Референсного центра морфологической диагностики Наталья Казанцева за внедрение инновационного метода диагностики онкозаболеваний;

за внедрение инновационного метода диагностики онкозаболеваний; доктор медицинских наук, профессор, разработчик программы маммологического скрининга и ранней диагностики опухолей молочной железы, заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики УГМУ Сергей Демидов за вклад в развитие медицины в сфере онкологии в учебных заведениях;

за вклад в развитие медицины в сфере онкологии в учебных заведениях; руководитель Химиотерапевтической службы Свердловского онкодиспансера Марина Зафирова в номинации "Молодое медицинское дарование". Под её руководством в год пандемии коронавируса удалось увеличить объёмы оказания химиотерапевтической помощи в онкоцентре на 13% (по сравнению с 2019 годом) и провести 23 878 курсов.

в номинации "Молодое медицинское дарование". Под её руководством в год пандемии коронавируса удалось увеличить объёмы оказания химиотерапевтической помощи в онкоцентре на 13% (по сравнению с 2019 годом) и провести 23 878 курсов. завотделением детской онкологии "Областной детской клинической больницы" Ольга Макарова в номинации "Лучший детский онколог";

в номинации "Лучший детский онколог"; Президент Ассоциации онколопациентов "Здравствуй" Ирина Боровая за вклад в развитие онкологической службы, внесённый представителями немедицинских профессий.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловской области впервые за несколько лет снизилась смертность от рака. В 2020 году показатель смертности от онкологии в регионе составил 226,8 случая на 100 тыс. жителей, тогда как годом ранее он достигал 232 случаев на 100 тыс. человек. Число умерших от рака свердловчан за год снизилось на 230-240 человек, или на 2%.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил онкологов через свой Instagram.

"В Свердловской области мы некоторое время назад поставили себе чёткую задачу: сделать всё возможное, чтобы в распоряжении наших врачей были самые передовые методы борьбы с раком. Здесь мы движемся сразу по нескольким направлениям, но ядро всего проекта — это центр ядерной медицины, который создаётся на базе Свердловского онкодиспансера, крупнейшего и одного из лучших в стране.В этом году диспансер отмечает 70-летие с начала работы. К этой дате он подошел с мощной технологической базой, но, что ещё важнее, с сильным кадровым составом", - написал глава региона.