Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 9 299

Общее число заболевших в стране составляет 4 456 869. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа в России лабораторно подтвердили 9 299 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране составляет 4 456 869.

По данным федерального оперштаба, в Москве выявили 1 511 новых пациентов с коронавирусом. Свердловская область продолжает удерживать 10-е место в списке субъектов РФ с наибольшей заболеваемостью - за последние сутки на Среднем Урале подтвердили 157 случаев заражения.

Справиться с болезнью удалось 4 069 395 россиянам, из которых 8 743 человека были выписаны из больниц за минувший день.

При этом за сутки от COVID-19 скончался 371 житель России. За всё время пандемии в стране скончалось 95 030 человек, заражённых коронавирусной инфекцией.

Напомним, что сутками ранее в России зарегистрировали 9 632 случаев заболевания COVID-19.