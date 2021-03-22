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22 марта 2021, 07:15

В Нижнем Тагиле 5 тысяч заболевших коронавирусом: статистика по городам

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Более 1,7 тысячи заразившихся с начала пандемии выявлено в 6 муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных перевалило за 41 тысячу, в Нижнем Тагиле - за 5 тысяч.

Всего COVID-19 подтверждён у 81 118 свердловчан. Это 1,9% населения. Более 1,7 тысячи заразившихся с начала пандемии выявлено в 6 муниципалитетах. Рейтинг городов-лидеров выглядит так:

  • Екатеринбург (41 086, или 2,75% горожан),
  • Нижний Тагил (5 016, или 1,4%),
  • Первоуральск (2 867, или 2,4%),
  • Ревда (2 311, или 3,7%),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 169, или 0,9%),
  • Берёзовский (1 749, или 2,96%).

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