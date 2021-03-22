В России COVID-19 подхватили ещё 9 284 человека

За последние 24 часа из больниц выписали 7 790 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 9 284 случая COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 466 153.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 586. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 152 человека.

За последние 24 часа умер 361 пациент с COVID-19, выздоровели 7 790 человек. За весь период пандемии – 95 391 и 4 077 185 соответственно. По данным Роспотребнадзора, в целом по России под меднаблюдением остаются 482 160 человек.