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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 марта 2021, 13:47

Иван Ургант подхватил коронавирус

Иван Ургант

Иван Ургант сообщил о заболевании в своём Twitter. Фото: кадр из телешоу "Вечерний Ургант".

Российский телеведущий и актёр Иван Ургант заразился COVID-19. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", - написал телеведущий.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус подхватили многие известные люди в России. Среди них - оперная певица Анна Нетребко, шоумен, свердловский актёр Сергей Светлаков, актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, театральный режиссёр Роман Виктюк, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. 28 января от коронавируса умер народный артист СССР Василий Лановой.

За прошедшие сутки в России выявлено 9 284 случая COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 4 466 153.

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