Владимир Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта

Глава государства заявил, что планирует поставить прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит совещание о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации от COVID-19. Глава государства заявил, что планирует поставить прививку от коронавируса во вторник, 23 марта.

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал российский лидер в ходе совещания.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, какую из российских вакцин выбрал Владимир Путин, но отметил, что все они "хорошие и надёжные". Также он сказал, что вакцинация главы государства не будет публичным мероприятием.

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