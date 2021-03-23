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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 марта 2021, 08:57

60% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх свердловских городов

масочный режим

За всё время коронавирус официально подтверждён у 81 270 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии свыше 60% диагнозов COVID-19 поставлено жителям трёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

По данным на 22 марта, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 41 146 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 5 039, а в Первоуральске ‒ 2 870. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом по списку городе ‒ 60 человек.

Свыше 2 тысяч инфицированных с начала пандемии также выявили в Ревде ‒ 2 311, Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 170, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора

Ранее "Областная газета" сообщала, что за всё время коронавирус официально подтверждён у 81 270 свердловчан (+152 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 74 449. На лечении остаются менее 4,2 тысячи граждан.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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