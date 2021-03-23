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23 марта 2021, 13:19

В Свердловской области выявили 147 случаев коронавируса за сутки

Тест на коронавирус

Общее число пациентов на Среднем Урале составляет 81 417. Фото: Алексей Кунилов.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 147 случаев заболевания коронавирусом. Общее число пациентов на Среднем Урале составляет 81 417.

По выздоровлению за последние 24 часа из свердловских больниц выписались 158 человек. С коронавирусом на Среднем Урале уже справились 74 657 пациентов. При этом на лечении всё ещё остаются более 4 тыс. свердловчан, из которых 307 человек находятся в тяжёлом состоянии.

COVID-19 подтвердили у жителей Екатеринбурга (+39), Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Ивделя, Ирбита и Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского и Туринского городских округов.

Кроме того, оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области подтвердил смерти ещё 12 жителей региона. За всё время пандемии на Среднем Урале зафиксировано 2 650 летальных исходов.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области выявили 152 заболевших коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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