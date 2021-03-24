Более 900 заболевших коронавирусом выявлено в 14 свердловских муниципалитетах

С марта прошлого года коронавирус подхватили 81,5 тысячи уральцев. Выздоровели 74,6 тысячи свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Число инфицированных перевалило за 900 в Ирбите и Ирбитском районе.

Всего более 900 заразившихся COVID-19 c начала пандемии выявлено в 14 муниципалитетах. Среди них:

Екатеринбург (41 185),

Нижний Тагил (5 045),

Первоуральск (2 885),

Ревда (2 323),

Каменск-Уральский и Каменский район (2 172),

Берёзовский (1 751),

Верхняя Пышма (1 692),

Красноуфимск и Красноуфимский район (1 185),

Серов (1 146),

Нижнесергинский район (1 066),

Реж (1 064),

Сухой Лог (1 009),

Талицкий район (932),

Ирбит и Ирбитский район (903).

Накануне стало известно о 147 новых ковид-пациентах в Свердловской области. С марта прошлого года коронавирус подхватили 81,5 тысячи уральцев. Выздоровели 74,6 тысячи свердловчан.

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