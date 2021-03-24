Более 900 заболевших коронавирусом выявлено в 14 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Число инфицированных перевалило за 900 в Ирбите и Ирбитском районе.
Всего более 900 заразившихся COVID-19 c начала пандемии выявлено в 14 муниципалитетах. Среди них:
- Екатеринбург (41 185),
- Нижний Тагил (5 045),
- Первоуральск (2 885),
- Ревда (2 323),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 172),
- Берёзовский (1 751),
- Верхняя Пышма (1 692),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (1 185),
- Серов (1 146),
- Нижнесергинский район (1 066),
- Реж (1 064),
- Сухой Лог (1 009),
- Талицкий район (932),
- Ирбит и Ирбитский район (903).
Накануне стало известно о 147 новых ковид-пациентах в Свердловской области. С марта прошлого года коронавирус подхватили 81,5 тысячи уральцев. Выздоровели 74,6 тысячи свердловчан.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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