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24 марта 2021, 07:15

Более 900 заболевших коронавирусом выявлено в 14 свердловских муниципалитетах

Пациенты в масках в больнице

С марта прошлого года коронавирус подхватили 81,5 тысячи уральцев. Выздоровели 74,6 тысячи свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. Число инфицированных перевалило за 900 в Ирбите и Ирбитском районе.

Всего более 900 заразившихся COVID-19 c начала пандемии выявлено в 14 муниципалитетах. Среди них:

  • Екатеринбург (41 185),
  • Нижний Тагил (5 045),
  • Первоуральск (2 885),
  • Ревда (2 323),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 172),
  • Берёзовский (1 751),
  • Верхняя Пышма (1 692),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (1 185),
  • Серов (1 146),
  • Нижнесергинский район (1 066),
  • Реж (1 064),
  • Сухой Лог (1 009),
  • Талицкий район (932),
  • Ирбит и Ирбитский район (903).

Накануне стало известно о 147 новых ковид-пациентах в Свердловской области. С марта прошлого года коронавирус подхватили 81,5 тысячи уральцев. Выздоровели 74,6 тысячи свердловчан.

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