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23 марта 2021, 21:33

Свердловские власти анонсировали отмену самоизоляции для лиц старше 65 лет

режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Пожилым свердловчанам без прививки будет рекомендовано оставаться дома. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области обсуждается вопрос смягчения режима самоизоляции для людей старше 65 лет. Он будет носить рекомендательный характер.

Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

"Мы прорабатываем решение о переводе ограничений, связанных с лицами старших возрастов, в рекомендационный режим", - отметил он.

Павел Креков уточнил, что из режима смогут выйти лица категории 65+, поставившие прививку от COVID-19 и имеющие антитела. Остальным будет рекомендовано оставаться дома. Окончательное решение по смягчению режима самоизоляции планируется принять к концу месяца.

Напомним, как сообщала "Облгазета", режим самоизоляции для групп риска на Среднем Урале сохранится до 29 марта. Ранее также стало известно, что Правительство РФ приняло постановление, согласно которому с 1 апреля россияне старше 65 лет смогут вернуться на рабочие места. Требование переводить таких сотрудников на дистант становится рекомендательным.

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