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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 марта 2021, 08:55

В Екатеринбурге растёт заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Врач в защитном костюме приехал к пациенту

Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает снижаться, а вот в Екатеринбурге показатели выросли. Фото: Галина Соловьёва

За последнюю неделю заболеваемость пневмонией в Свердловской области и Екатеринбурге выросла. В регионе за 7 дней выявлено 1 430 случаев внебольничных пневмоний.

Это выше уровня прошлой недели на 13,9 %. В Екатеринбурге диагноз поставлен 700 горожанам. Это на 22,6% больше по сравнению с предыдущей семидневкой. Неблагополучными по пневмонии названы 6 муниципалитетов: ГО Нижняя Салда, Краснотурьинск, Карпинск, Нижнесергинский МР, Арамильский, Ачитский ГО. В этих территориях показатели выше среднеобластных в 1,5 раза.

Заболеваемость ОРВИ в регионе продолжает снижаться, а вот в Екатеринбурге показатели выросли. Так, за неделю простудился 30 201 уралец. Это ниже уровня эпидпорога на 20,6%. Неблагополучными по ОРВИ признаны ЗАТО Свободный, ГО Верхняя Тура и Богданович. На Екатеринбург приходится больше половины выявленных случаев. По данным свердловского Роспотребнадзора, это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 7,9% и выше уровня прошлой недели на 3,7%.

За предыдущую мартовскую неделю в Екатеринбурге было зарегистрировано 14 886 заболевших ОРВИ и 571 заболевший внебольничной пневмонией.

Областная газета Свердловской области

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