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24 марта 2021, 07:42

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса

Владимир Путин

Вакцинация Президента РФ не была публичным мероприятием. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поставил прививку от COVID-19 23 марта. Глава государства чувствует себя хорошо.

Сегодня, 24 марта, у него будет полноценный рабочий день. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков накануне поздно вечером, пишет ТАСС. При этом не уточняется, какую именно вакцину выбрал Владимир Путин. Однако известно, что это одна из трёх вакцин, зарегистрированных в стране.

Вакцинация Президента РФ не была публичным мероприятием, хотя Владимир Путин официально объявил о своих планах вакцинироваться накануне. Фотографий и информации по вакцинации главы государства на Кремле не появились. Причины того, что это не было публичным мероприятием Песков объяснил так: "Что касается вакцинации под камеры, то ему это не нравится".

Ранее на большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года Владимир Путин заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса при первой возможности. Тогда Президент РФ объяснил это так: "Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определённой возрастной зоны. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю ещё раз, я человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациями наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил".

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