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24 марта 2021, 09:57

На Среднем Урале вакцину от COVID-19 в первую очередь доставят в паводкоопасную зону

прививка от коронавируса

Жителям паводкоопасных зон предстоит оперативно сделать прививки. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшее время в Свердловскую область доставят ещё несколько партий «Спутника V» – до нескольких десятков тысяч доз. В первоочередном порядке вакциной от COVID-19 планируется обеспечить территории, находящиеся в зоне паводка.

Такое решение было принято на заседании регионального оперштаба.

"Таких населённых пунктов немного, и число жителей в них невелико. Однако именно им предстоит оперативно сделать прививки", – говорится в сообщении.

Напомним, по предварительному прогнозу, начало паводка можно ожидать с 18 апреля до первых дней июня. В зону весеннего подтопления могут попасть 15 территорий: городские округа Красноуфимский, Белоярский, Верхотурский, Каменск-Уральский, Серовский, Талицкий, Горноуральский, Карпинск и Туринский, а также Ирбитское и Махнёвское муниципальные образования, Байкаловский, Слободо-Туринский и Нижнесергинский муниципальные районы. Также под угрозой паводка окажется Нижний Тагил.

Добавим, накануне стало известно о 147 новых ковид-пациентах в Свердловской области. С марта прошлого года коронавирус подхватили 81,5 тысячи уральцев. Выздоровели 74,6 тысячи свердловчан.

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