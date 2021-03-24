В Свердловской области выявили 140 случаев коронавируса за сутки

Ещё 140 жителей Свердловской области заболел коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе перевалило за 81,5 тысячи.
Выписались по выздоровлению около 75 тысяч свердловчан, в том числе 150 - за последние сутки. На лечении остаются более 4 тысяч больных COVID-19. Состояние 275 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+70), Артёмовского, Ачитского ГО, Берёзовского, Белоярского ГО, Богдановича, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского ГО, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого ГО.
"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 81 557", - сообщили в свердловском оперштабе.
Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев с начала пандемии – 2 663.
Накануне стало известно о 147 новых ковид-пациентах. Менее 200 заболевших на Среднем Урале выявляют уже более трёх недель подряд. Свердловские власти обсуждают отмену обязательного режима самоизоляции для уральцев старше 65 лет.
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