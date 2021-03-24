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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 марта 2021, 13:41

Екатеринбуржцы смогут бесплатно проверить лёгкие в мобильных комплексах

Мобильный комплекс

Публикуем график работы мобильных пунктов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Жители Екатеринбурга смогут бесплатно проверить лёгкие в мобильных рентгенологических комплексах. В ближайшие дни они будут выезжать на ул. Ясную, 8 Марта и Бебеля.

Публикуем график работы мобильных пунктов:

  • 24 марта с 8:00 до 18:00 в Центре СПИДа (ул. Ясная, 46);
  • 25, 26 марта с 10.00 до 14.00 на парковочной площадке ТЦ «Мегаполис»;
  • 29 марта с 10.00 до 14.00 у благотворительной столовой (Бебеля, 166).

Обследовать лёгкие врачи рекомендуют не реже раза в год. «Наиважнейшим мероприятием по борьбе с туберкулёзом является доступная ранняя диагностика, которая активно реализуется на всей территории Свердловской области. Кожные туберкулиновые пробы, рентгенологические исследования лёгких и посещения врача-фтизиатра доступны каждому жителю Свердловской области», – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова главы областного минздрава Андрея Карлова.

Отметим, что акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, который ежегодно отмечается 24 марта.

Областная газета Свердловской области

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