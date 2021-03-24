С сайта прокуратуры Свердловской области убрали упоминание о Сергее Охлопкове как руководителе ведомства

Об уходе Сергея Охлопкова на пенсию местные СМИ и телеграм-каналы заговорили в феврале этого года. Фото: скрин раздела "Руководство" на сайте прокуратуры Свердловской области от 24.03.2021

Данные о Сергее Охлопкове, который занимал пост областного прокурора с 2011 года, убрали из раздела "Руководство". Теперь там значатся только первый зампрокурора Свердловской области Владимир Маленьких и три заместителя - Вадим Чукреев, Павел Родченков и Александр Юровских.

В областной прокуратуре не стали комментировать изменения в руководстве, перенаправив в Генпрокуратуру. В Генпрокуратуре получить оперативный ответ на вопрос о том, кто назначен исполняющим обязанности ведомства в Свердловской области, не удалось.

С того момента как расширенное заседание коллегии свердловской прокуратуры прошло без прокурора, на место главы ведомства прочат зампрокурора Новосибирской области Бориса Крылова. Однако официальной информации о его назначении нет. На сайте прокуратуры Новосибирской области он значится на своём месте.

В марте этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении почётным знаком "За заслуги перед Свердловской областью" II степени Сергея Охлопкова. Отмечалось, что он награждён за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона. Сейчас Сергею Охлопкову 62 года.