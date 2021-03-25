В Свердловской области 81,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

На пять городов-лидеров приходится 66% случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Обновлены данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. С начала пандемии число инфицированных в регионе перевалило за 81,5 тысячи.

На пять городов-лидеров приходится 66% случаев COVID-19. Если приводить эти муниципалитеты по суточному приросту заболевших, то рейтинг будет выглядть так:

Екатеринбург (+70 за последние сутки, всего - 41 255),

Нижний Тагил (+11, всего - 5 056),

Каменск-Уральский и Каменский район (+3, всего - 2 175),

Первоуральск (+2, всего - 2 887),

Ревда (0, всего - 2 323).

Добавим, что на Среднем Урале уже более трёх недель подряд выявляют менее 200 заболевших коронавирусом за сутки. Накануне стало известно о 140 новых ковид-пациентах.

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