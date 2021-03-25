Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 марта 2021, 07:39

В Свердловской области 81,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам

Девушка с самолётиком в руках мечтает

На пять городов-лидеров приходится 66% случаев COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Обновлены данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. С начала пандемии число инфицированных в регионе перевалило за 81,5 тысячи.

На пять городов-лидеров приходится 66% случаев COVID-19. Если приводить эти муниципалитеты по суточному приросту заболевших, то рейтинг будет выглядть так:

  • Екатеринбург (+70 за последние сутки, всего - 41 255),
  • Нижний Тагил (+11, всего - 5 056),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (+3, всего - 2 175),
  • Первоуральск (+2, всего - 2 887),
  • Ревда (0, всего - 2 323).

Добавим, что на Среднем Урале уже более трёх недель подряд выявляют менее 200 заболевших коронавирусом за сутки. Накануне стало известно о 140 новых ковид-пациентах.

Читайте также:

Свердловские власти анонсировали отмену самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Более 900 заболевших коронавирусом выявлено в 14 свердловских муниципалитетах.

Год с коронавирусом: насколько оправданны меры и ограничения, в которых мы до сих пор живём из-за COVID-19?

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.03.2021, 07:39 / Общество
В Свердловской области 81,5 тысячи заболевших коронавирусом: данные по городам
25.03.2021, 07:15 / Общество
Плюсовые температуры продержатся в Свердловской области до конца недели
25.03.2021, 02:17 / Спорт
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на ЧМ. Мишина-Галлямов - третьи
24.03.2021, 20:00 / Спорт
Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме
24.03.2021, 19:50 / Спорт
Два крупных бассейна закроют на ремонт в Екатеринбурге