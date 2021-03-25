За сутки в Свердловской области зафиксировали 137 случаев коронавируса

Коронавирус подхватили ещё 46 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 137 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 81 694.

Выписались по выздоровлению 74 956 свердловчан, в том числе 149 пациентов – за последние 24 часа. На лечении остаются свыше 4 тысяч больных COVID-19. Состояние 292 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+46), Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертей – 2 673, сообщает региональный оперштаб.

Накануне стало известно о 140 новых ковид-пациентах. Менее 200 заболевших на Среднем Урале выявляют уже более трёх недель подряд.

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