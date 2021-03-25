В России зафиксировали ещё 9 221 заболевшего COVID-19

С начала пандемии в стране проведено 118,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 334 тысячи – за последние сутки. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России выявлен 9 221 случай заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 492 692.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 787. Свердловская область находится на десятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 137 человек.

Всего выписался по выздоровлению 4 109 281 житель страны, в том числе 10 881 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 96 612 соотечественников. За последние сутки зафиксировано 393 летальных исхода.

Накануне COVID-19 подтвердили у 8 861 россиянина.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 118,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 334 тысячи – за последние сутки. Под меднаблюдением остаётся 485 901 человек.

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