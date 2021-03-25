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25 марта 2021, 14:14

Александр Высокинский отменил обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Александр Высокинский

Александр Высокинский подписал указ об ослаблении коронавирусных ограничений на территории Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Александр Высокинский подписал указ об ослаблении коронавирусных ограничений на территории региона. В частности, обязательная самоизоляция для групп риска станет носить рекомендательный характер.

Согласно тексту указа №176-УГ, самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями перестанет носить обязательный характер с 30 марта, однако граждан, находящихся в группах риска, призывают не выходить без лишней необходимости из дома. Также работодателям рекомендуется в приоритетном порядке обеспечить перевод работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Кроме того, число посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта увеличивается с 50 до 75% от общей вместимости объекта. Число посетителей массовых культурных мероприятий, проходящих на объектах физкультуры и спорта, также увеличивается до 75%.

Указ вступает в силу с 30 марта. Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, смягчение режима самоизоляции анонсировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Добавим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 марта ушёл в плановый двухнедельный отпуск. С 24 марта по 7 апреля обязанности главы региона исполняет Александр Высокинский.

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