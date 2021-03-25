Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости по большинству инфекций в 2020 году

Охват прививками по Общенациональному календарю в 2020 году превысил показатель ВОЗ в 95%. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в прошлом году в России зафиксировали снижение заболеваемости по всем управляемым инфекциям, кроме внебольничных пневмоний. По её словам, в стране удалось привить от гриппа более 60% населения.

"Несмотря на все вызовы пандемии 2020 года, в фокусе внимания были другие инфекции. Не оправдались прогнозы западных экспертов по вспышкам вакциноуправляемых инфекций", - передаёт слова Татьяны Голиковой ТАСС.

Она отметила, что охват прививками по Общенациональному календарю в 2020 году превысил показатель ВОЗ в 95%.

"Впервые за последние 20 лет мы привили против гриппа более 60% населения страны, включая детей", - заявила вице-премьер.

Напомним, в начале марта Татьяна Голикова сказала, что COVID-19 становится сезонным вирусом, от которого предстоит регулярно прививаться. По её словам, делать выводы о том, сколько держится иммунитет к коронавирусу, пока рано.