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26 марта 2021, 07:30

В Екатеринбурге 41,3 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

коронавирус

С 30 марта обязательная самоизоляция для групп риска станет носить рекомендательный характер. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 41,3 тысячи.

На столицу Урала приходится 50% от общего числа заболевших в свердловских муниципалитетах. В городе болеют или переболели почти 2,8% от общего количества населения.

Добавим, что лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются семь муниципалитетов. В них выявлены более 1,6 тысячи заразившихся COVID-19. Среди них:

  • Екатеринбург (41 301),
  • Нижний Тагил (5 065),
  • Первоуральск (2 893),
  • Ревда (2 327),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (2 187),
  • Берёзовский (1 763),
  • Верхняя Пышма (1 697).

На эти города приходится 70% от общего числа ковид-пациентов, выявленных за всё время.

Добавим, накануне стало известно о 137 случаях коронавируса на Среднем Урале, в том числе 46 - в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 81 694 человека.

Также вчера подписан указ об ослаблении коронавирусных ограничений на территории региона. В частности, согласно документу, с 30 марта обязательная самоизоляция для групп риска станет носить рекомендательный характер.

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Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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