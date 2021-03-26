В Екатеринбурге 41,3 тысячи заболевших коронавирусом: статистика по свердловским городам

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных с начала пандемии перевалило за 41,3 тысячи.
На столицу Урала приходится 50% от общего числа заболевших в свердловских муниципалитетах. В городе болеют или переболели почти 2,8% от общего количества населения.
Добавим, что лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются семь муниципалитетов. В них выявлены более 1,6 тысячи заразившихся COVID-19. Среди них:
- Екатеринбург (41 301),
- Нижний Тагил (5 065),
- Первоуральск (2 893),
- Ревда (2 327),
- Каменск-Уральский и Каменский район (2 187),
- Берёзовский (1 763),
- Верхняя Пышма (1 697).
На эти города приходится 70% от общего числа ковид-пациентов, выявленных за всё время.
Добавим, накануне стало известно о 137 случаях коронавируса на Среднем Урале, в том числе 46 - в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 81 694 человека.
Также вчера подписан указ об ослаблении коронавирусных ограничений на территории региона. В частности, согласно документу, с 30 марта обязательная самоизоляция для групп риска станет носить рекомендательный характер.
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Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале