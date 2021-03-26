С 1 апреля в Екатеринбурге откажутся от аутсорсинга скорой помощи

Решение о частичном переводе скорых на аутсорсинг принималось несколько лет назад из-за дефицита машин. Фото: Галина Соловьёва

С начала следующего месяца водители пяти подстанций в Екатеринбурге вернутся из компании "Феникс-Логистика" в штат службы станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса. В городе приняли решение отказаться от услуг аутсорсинга.

Минздрав Свердловской области и главврач станции связывают это с обновлением городского автопарка в период пандемии коронавируса. Напомним, что всего было закуплено 42 машины: покупку 12 из них профинансировал федеральный бюджет, ещё 30 были подарены Фондом святой Екатерины.

"Из 126 бригад у нас 30 (23,8%. – Прим. ред. "ОГ") работали на автомобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии парк был укреплён тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам", – сообщил главврач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарёв.

Возвращение экипажей в структуру службы не потребует дополнительных бюджетных затрат.

"Скорая в регионе приходила и продолжает приходить на помощь свердловчанам. Это безусловный приоритет. И для достижения этой цели могут применяться различные механизмы, в том числе и аутсорсинг. Если ситуация меняется, от такого инструмента можно отказаться. Это нормальная практика", – передаёт департамент информполитики Свердловской области комментарий регионального минздрава.

Всего в структуре станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса Екатеринбурга 15 подстанций. Решение о частичном переводе скорых на аутсорсинг принималось несколько лет назад из-за дефицита машин. Частная компания "Феникс-Логистика" предоставляла недостающие автомобили, обеспечивала их техобслуживание и трудоустраивала у себя водителей.

Ранее "Облгазета" писала о неоднозначном опыте Екатеринбурга. В обычной ситуации всё было вроде нормально, но в пандемию коронавируса стало ясно, что попытка сэкономить вышла боком: машин не хватало, людям приходилось ждать приезда скорой по 12 и даже больше часов.

Несмотря на этот опыт, с 1 февраля 2021 года обслуживание скорых в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске полностью передано на аутсорсинг.