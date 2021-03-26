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26 марта 2021, 13:14

Коронавирусом заразились ещё 9 167 жителей России

Коронавирнус

За последние сутки из российских больниц выписали 10 880 пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

В России за последние 24 часа коронавирусную инфекцию диагностировали у 9 167 человек. За всё время пандемии от инфекции скончались более 97 тыс. россиян.

Больше всего заражённых за прошедшие сутки было выявлено в Москве - 1 813 случаев заболевания. В списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью Свердловская область опустилась на 12-е место со 133 новыми пациентами.

Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, составляет 4 501 859, из которых 4 120 161 уже справились с болезнью. За последние сутки из российских больниц выписали 10 880 пациентов.

При этом коронавирусная инфекция унесла жизни ещё 405 россиян. За всё время пандемии от COVID-19 в стране скончались 97 017 человек.

Добавим, что сутками ранее в России был выявлен 9 221 заражённый COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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