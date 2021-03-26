На Госуслугах упростили получение электронного сертификата о вакцинации от COVID-19

У всех граждан, поставивших оба компонента вакцины и имеющих аккаунт на Госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений. Фото: Алексей Кунилов.

В Минцифры РФ сообщили, что процедура получения электронного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса на портале госуслуг станет проще. У всех граждан, поставивших оба компонента препарата и имеющих аккаунт на Госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, данные сертификата станут доступны всем пользователям, подтвердившим свою учётную запись на портале госуслуг.

"В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода", - заявил замглавы министерства Олег Качанов.

Добавим, что в Свердловской области в очереди на вакцинацию от коронавируса стоят более 200 тыс. человек.

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