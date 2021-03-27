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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 марта 2021, 09:00

В Асбесте открыли обновлённую городскую больницу

Открытая больница в Асбесте

Записывать на приём и консультировать начнёт отдельный администратор. Фото: пресс-служба минздрава Свердловскй области

Ремонт в городской больнице Асбеста проводился в течение двух лет и завершился в год её 50-летия. На обновление медучреждения из бюджета Свердловской области было направлено 142 миллиона рублей.

Во время ремонта врачи продолжали принимать пациентов. Официально обновлённую больницу открыли накануне замгубернатора Свердловской области Павел Креков и глава областного минздрава Андрей Карлов.

"В этом году больнице исполняется 50 лет. Горожане помнят, в каком удручающем состоянии находилась поликлиника. Сейчас всё изменилось: проведена перепланировка, сделан отличный ремонт, появились зоны рекреации, везде установлена новая мебель, а самое главное изменился подход к пациентам", - передаёт слова министра региональный минздрав.

Теперь пациентам не придётся стоять в очередь за картой, она будет находиться сразу в кабинете у врача. За счёт обновлённой навигации посетители должны быстро разобраться, в какой кабинет идти. Записывать на приём и консультировать начнёт отдельный администратор.

Отметим, что к городской больнице прикреплены 44 тысячи свердловчан. За день она принимает в среднем тысячу пациентов. На базе поликлиники действует Центр амбулаторной онкологической помощи, при нём функционирует дневной стационар.

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Областная газета Свердловской области

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