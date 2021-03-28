В Красноуфимске выявили более 1,2 тысячи заболевших COVID-19: статистика по городам

Красноуфимск и Красноуфимский район пополнили список муниципалитетов Свердловской области, где с начала пандемии выявили более 1 200 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается восемь таких территорий.
В предыдущие сутки в Красноуфимске и Красноуфимском районе подтвердили шесть новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 1 201. В число 8 городов, перешагнувших этот порог, также входят:
- Екатеринбург ‒ 41 394 (51% от числа инфицированных в регионе);
- Нижний Тагил ‒ 5 097;
- Первоуральск ‒ 2 908;
- Ревда ‒ 2 337;
- Каменск-Уральск и Каменский район ‒ 2 198;
- Берёзовский ‒ 1 765;
- Верхняя Пышма ‒ 1 699.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, общее число подхвативших COVID-19 за всё время достигло 81 969.Также известно, что по выздоровлению уже выписались более 75 тысяч свердловчан. На лечении остаются около 4 000 ковид-пациентов. Жертвами инфекции стали 2 696 человек.
Добавим, с 30 марта на Среднем Урале отменяется обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале