В Красноуфимске выявили более 1,2 тысячи заболевших COVID-19: статистика по городам

На лечении остаются около 4 000 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Красноуфимск и Красноуфимский район пополнили список муниципалитетов Свердловской области, где с начала пандемии выявили более 1 200 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается восемь таких территорий.

В предыдущие сутки в Красноуфимске и Красноуфимском районе подтвердили шесть новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 1 201. В число 8 городов, перешагнувших этот порог, также входят:

Екатеринбург ‒ 41 394 (51% от числа инфицированных в регионе);

Нижний Тагил ‒ 5 097;

Первоуральск ‒ 2 908;

Ревда ‒ 2 337;

Каменск-Уральск и Каменский район ‒ 2 198;

Берёзовский ‒ 1 765;

Верхняя Пышма ‒ 1 699.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, общее число подхвативших COVID-19 за всё время достигло 81 969.Также известно, что по выздоровлению уже выписались более 75 тысяч свердловчан. На лечении остаются около 4 000 ковид-пациентов. Жертвами инфекции стали 2 696 человек.

Добавим, с 30 марта на Среднем Урале отменяется обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.