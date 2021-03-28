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28 марта 2021, 10:13

В Красноуфимске выявили более 1,2 тысячи заболевших COVID-19: статистика по городам

коронавирус в Свердловской области

На лечении остаются около 4 000 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

Красноуфимск и Красноуфимский район пополнили список муниципалитетов Свердловской области, где с начала пандемии выявили более 1 200 заболевших коронавирусом. Теперь в регионе насчитывается восемь таких территорий.

В предыдущие сутки в Красноуфимске и Красноуфимском районе подтвердили шесть новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 1 201. В число 8 городов, перешагнувших этот порог, также входят:

  • Екатеринбург ‒ 41 394 (51% от числа инфицированных в регионе);
  • Нижний Тагил ‒ 5 097;
  • Первоуральск ‒ 2 908;
  • Ревда ‒ 2 337;
  • Каменск-Уральск и Каменский район ‒ 2 198;
  • Берёзовский ‒ 1 765;
  • Верхняя Пышма ‒ 1 699.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, общее число подхвативших COVID-19 за всё время достигло 81 969.Также известно, что по выздоровлению уже выписались более 75 тысяч свердловчан. На лечении остаются около 4 000 ковид-пациентов. Жертвами инфекции стали 2 696 человек.

Добавим, с 30 марта на Среднем Урале отменяется обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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