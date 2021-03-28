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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 марта 2021, 13:07

В России COVID-19 подхватили ещё 9 088 человек

коронавирус

с начала пандемии в стране проведено 119,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 341 тысяча – за последние сутки. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 9 088 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 519 832.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 878. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 139 человек.

Всего выписалось по выздоровлению 4 139 128 жителей страны, в том числе 8 630 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 97 740 соотечественников. За последние сутки зафиксировано 336 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 119,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 341 тысяча – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 482 192 человека.

В мире по состоянию на 28 марта зарегистрировано 126 499 394 подтверждённых случая (прирост за сутки 580 304 случая).

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Областная газета Свердловской области

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