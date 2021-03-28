За сутки в Свердловской области зафиксировали 139 случаев коронавируса

Заболел ещё 51 житель Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 139 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 82 108.

Выписались по выздоровлению 75 407 свердловчан, в том числе 150 пациентов – за последние 24 часа. На лечении остаются менее 4 тысяч больных COVID-19. Состояние 289 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+51), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 2 706, сообщает региональный оперштаб.

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