Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
28 марта 2021, 16:25

Кабмин утвердил план действий для борьбы с опасными инфекциями

лаборатория

Алгоритм составлен с учётом опыта противодействия COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

В России утвердили алгоритм межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций. Он был составлен с учётом опыта противодействия COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе, который будет опубликован на сайте кабмина позже, представлено свыше 30 мероприятий. Часть из них планируется реализовывать на этапе обнаружения рисков. Речь идёт об усилении карантинного контроля и о проверки готовности медучреждений.

Также предусмотрены действия в случае ухудшения обстановки – эвакуация россиян из-за рубежа, введение карантинных ограничений. По каждому пункту назначен ответственный исполнитель.

"Алгоритм составлен с учётом опыта противодействия COVID-19. Такой механизм поможет лучше координировать работу органов власти всех уровней, ускорит принятие решений при угрозе эпидемий, а значит – позволит эффективнее сдерживать распространение опасных заболеваний", – отмечается на сайте Правительства РФ.

Как ранее сообщала "Облгазета", указ о разработке такого механизма был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.03.2021, 17:27 / Общество
Владимир Путин рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
28.03.2021, 16:25 / Общество
Кабмин утвердил план действий для борьбы с опасными инфекциями
28.03.2021, 15:27 / Общество
Температурные колебания на Среднем Урале сохранятся до конца марта
28.03.2021, 14:19 / Общество
На Урале автобус с 26-ю подростками попал в ДТП
28.03.2021, 13:19 / Общество
За сутки в Свердловской области зафиксировали 139 случаев коронавируса