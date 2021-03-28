Кабмин утвердил план действий для борьбы с опасными инфекциями

Алгоритм составлен с учётом опыта противодействия COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

В России утвердили алгоритм межведомственного взаимодействия на случай распространения опасных инфекций. Он был составлен с учётом опыта противодействия COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В документе, который будет опубликован на сайте кабмина позже, представлено свыше 30 мероприятий. Часть из них планируется реализовывать на этапе обнаружения рисков. Речь идёт об усилении карантинного контроля и о проверки готовности медучреждений.

Также предусмотрены действия в случае ухудшения обстановки – эвакуация россиян из-за рубежа, введение карантинных ограничений. По каждому пункту назначен ответственный исполнитель.

"Алгоритм составлен с учётом опыта противодействия COVID-19. Такой механизм поможет лучше координировать работу органов власти всех уровней, ускорит принятие решений при угрозе эпидемий, а значит – позволит эффективнее сдерживать распространение опасных заболеваний", – отмечается на сайте Правительства РФ.

Как ранее сообщала "Облгазета", указ о разработке такого механизма был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.