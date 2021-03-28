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28 марта 2021, 17:27

Владимир Путин рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Владимир Путин

Вакцинация Президента РФ не была публичным мероприятием. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин рассказал о своём самочувствии после первого укола от коронавируса. Глава государства привился 23 марта.

Как рассказал Президент РФ в ходе интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", только спустя пять часов после прививки он почувствовал дискомфорт в левой руке. Именно в неё и ввели вакцину. Даже через несколько дней, если нажать на место укола, "немножко чувствуется", отметил Владимир Путин.

Глава государства также сообщил, что трое суток не занимался спортом: ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Однако от контрастного душа, который, по его мнению, поддерживает иммунитет, он отказываться не стал.

Добавим, вакцинация Президента РФ не была публичным мероприятием. Фотографий и информации по вакцинации главы государства на Кремле не появилось. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил это так: "Что касается вакцинации под камеры, то ему это не нравится".

Напомним, в августе 2020 года прививку от коронавируса поставила одна из дочерей Владимира Путина.

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