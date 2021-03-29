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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 марта 2021, 10:33

В России зарегистрирован первый ПЦР-тест на малярию

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ПЦР-тест предлагается использовать для скрининга жителей эндемичных территорий. Фото: Павел Ворожцов.

Первый в России ПЦР-тест на малярию разработан и зарегистрирован ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Тест-система допущена к обращению на территории страны.

Как говорится на сайте Роспотребнадзора, данный ПЦР-тест "обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания".

Уточняется, что новый метод превосходит существующие сегодня – методы световой микроскопии и экспресс-тестов. Они обладают меньшей чувствительностью и могут давать ложноотрицательные результаты. ПЦР-тест предлагается использовать для скрининга жителей эндемичных территорий, а также для диагностики стадий заболевания при завозных случаях малярии.

Напомним, в прошлом году на территории РФ было зафиксировано 57 завозных случаев малярии.

Малярия – опасное инфекционное заболевание, заражение которым чаще всего происходит через укус комара. Болезнь характеризуется высоким уровнем смертности. Особенно уязвимой группой являются дети в возрасте до 5 лет.

Заболевание широко распространено в странах Экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, Океании, Центральной и Южной Америки.

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Областная газета Свердловской области

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