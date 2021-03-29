Таблетки приедут в сёла

Вместе с открытием ФАПа в Серебрянке начал работу аптечный пункт. Фото: Галина Соколова

Депутаты Госдумы от «Единой России» разработали законопроект об упорядочении работы аптечных сетей. Он поддержан правительством и принят Госдумой в первом чтении. «Облгазета» узнала, почему в глубинке люди с надеждой ждут принятия этого закона.

Сельский глава – провизор

На самых оживлённых улицах города аптеки – на каждом шагу, но чем дальше от центра, тем их меньше. А для небольшого села или деревни аптечный пункт и вовсе редкость. По данным Росздравнадзора, сейчас на долю глубинки приходится лишь 14 процентов аптек страны, притом что 27 процентов россиян (около 39 млн человек) живут и работают в сельской местности.

Поэтому сельчане отправляются за лекарствами в ближайшие города, хотя это накладно и хлопотно. Например, от деревни Усть-Утки до Нижнего Тагила – 85 километров. Проезд на автобусе в одну сторону стоит 279 рублей. Выручают родственники и местная власть. Так, глава Усть-Уткинской территориальной администрации Александр Кривоноженков почти каждую поездку в город совмещает с походами в аптеки.

– Жители заказывают покупку лекарств, прописанных медиками, а также впрок – от простуды, высокого давления, головной боли. У всех уже свои домашние аптеки: понадобится срочно лекарство, а купить негде, – поясняет Александр Владимирович.

Ужесточение требований к продаже лекарственных препаратов и скромные финансовые возможности местных жителей уводят фармацевтов-предпринимателей из сельских территорий. Так, в ноябре 2019 года закрылись частные аптеки в посёлках Висим (Горноуральский ГО) и Уралец (ГО Нижний Тагил). Больше полугода местные жители писали жалобные письма во все инстанции, а местные главы возили пожилым односельчанам лекарства из города. Открытие аптек в этих посёлках лоббировали депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Прошлым летом в медучреждениях Висима и Уральца открылись аптечные пункты. Они работают по два дня в неделю, но жители рады и этому.

Открыли по настоятельным просьбам

Практически вся фармацевтика в России находится в частных руках, но Свердловская область является исключением. Наряду с коммерческими организациями, в нашем регионе действует государственное автономное учреждение «Фармация», объединяющее 35 аптек и 39 аптечных пунктов. При этом 33 точки продаж находятся в сельской местности. Многие были открыты по настоятельным просьбам жителей и являются единственными в населённых пунктах. Например, таковыми являются государственные аптечные пункты в краснотурьинском посёлке Рудничный, невьянском селе Быньги и новоуральской деревне Починок.

Сейчас готовится к открытию аптечный пункт в посёлке Ис (Нижнетуринский ГО), где будут отпускаться и бесплатные лекарства. Как сообщил директор «Фармации» Андрей Герстнер,подписано соглашение с главврачом нижнетуринской больницыМихаилом Новиковымо безвозмездном пользовании помещениями. Также «Фармация» решает вопрос сохранения аптек в посёлках Белоярского ГО – сейчас сеть является муниципальной и находится на грани банкротства.

Аптечных новоселий не так много, как хотелось бы жителям. Почему?

– Основной проблемой для открытия новых точек является отсутствие на территориях кадров с фармацевтическим образованием. По этой же причине пришлось закрыть несколько аптечных пунктов – в Верхотурском и Шалинском городских округах, Слободо-Туринском районе, – пояснил Андрей Герстнер.

На Среднем Урале, в отличие от многих регионов, можно реализовывать лекарства через фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и кабинеты врачей общей практики. Договоры с аптеками заключил каждый шестой ФАП Свердловской области. Переход к торговле лекарствами – дело хлопотное: фельдшеры должны пройти обучение, ФАП – приспособлен для хранения лекарств и так далее.

Голосуют за мобильность

В законопроекте предлагается решить проблему за счёт внедрения мобильных аптек. Кстати, с этой инициативой в Госдуму обратился минздрав Свердловской области, а в числе разработчиков законопроекта – депутат от нашего региона Александр Петров. В заключении Правительства РФ, сопровождающем документ, говорится: «В целях повышения доступности лекарственного обеспечения граждан полагаем возможным поддержать законопроект в части организации передвижных аптечных пунктов. Соответствующий порядок должен быть установлен правительством Российской Федерации до 1 июля 2021 года».

– Впервые в Российской Федерации появится новый вид транспорта – передвижной аптечный пункт. Надеюсь, что это решение значительно улучшит доступность лекарственных препаратов для жителей отдалённых территорий, – считает Александр Петров.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати В законопроекте также прописан ряд мер по ограничению монополизации фармрынка. Кроме того, в нём устанавливается обязанность аптечных организаций информировать покупателей о более дешёвых аналогах необходимого им препарата.