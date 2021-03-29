В России за сутки выявили 8 711 случаев COVID-19

Общее число заражённых коронавирусом россиян составляет 4 528 543. Фото: Галина Соловьёва.

Общее число заражённых коронавирусом россиян составляет 4 528 543. Из них за последние 24 часа заболели 8 711 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за последний день было выявлено 1 612 заражённых. Свердловская область находится на 10 месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью - на Среднем Урале выявили 143 новых пациента с COVID-19.

Из больниц за минувшие сутки по выздоровлению выписались 7 280 человек, а общее число вылечившихся от коронавируса россиян достигло 4 146 408. Кроме того, от болезни скончались ещё 293 россиянина. За всё время пандемии число летальных случаев в стране превысило 93 тысячи.