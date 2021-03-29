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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 марта 2021, 17:53

Служба скорой помощи Екатеринбурга получит ещё 25 автомобилей

машина скорой помощи

После получения новых машин для медслужб Екатеринбурга будет полностью закрыт вопрос с недостатком транспорта. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге МБУ "Станция скорой медицинской помощи им. Капиноса" получит ещё 25 автомобилей. Торжественная церемония состоится в четверг, 1 апреля.

Презентация и передача автомобилей пройдёт на площади 1905 года. Такой подарок городу – полностью укомплектованные оборудованием и готовые к выходу на линию автомобили – сделает Фонд святой Екатерины, рассказали "Облгазете" в пресс-службе фонда.

Напомним, это уже вторая партия машин, которая будет передана столице Урала от фонда. В прошлом году в период острой фазы распространения коронавируса было закуплено и передано 30 машин.

Известно, что после получения новых машин станция скорой медпомощи им. Капиноса сможет откататься от аутсорсинга и вернуть водителей пяти подстанций в штат. Об этом ранее сообщала "Облгазета". Издание также писало о неоднозначном опыте города. Несмотря на существующие недочёты, с 1 февраля 2021 года обслуживание скорых в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске полностью передано на аутсорсинг.

Областная газета Свердловской области

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