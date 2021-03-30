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30 марта 2021, 09:05

Почти 3 тысячи заболевших COVID-19 в Первоуральске и более 5 тысяч - в Нижнем Тагиле: статистика по городам

Девушка в маске

Нижний Тагил и Первоуральск расположились на втором и третьем местах соответственно в списке муниципалитетов Свердловской области с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский Роспотребнадзор обновил данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. В Первоуральске за всё время пандемии выявили 2 916 инфицированных, а в Нижнем Тагиле число заболевших достигло 5 117.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, Нижний Тагил и Первоуральск расположились на втором и третьем местах соответственно в списке муниципалитетов Свердловской области с наибольшим числом заразившихся коронавирусом.

Лидерство удерживает Екатеринбург, где выявлено уже 41 504 пациента. На четвёртой и пятой строчках находятся Ревда, где зафиксировали 2 342 случая заболевания и Каменск-Уральский и Каменский район - 2 210 случаев.

В десятку также вошли Берёзовский (1 767 заболевших), Верхняя Пышма (1 703), Красноуфимск и Красноуфимский район (1 218), Серов (1 161) и Реж (1 080).

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области зарегистрировали 143 новых пациента с COVID-19. Всего в регионе выявлен 82 251 случай заболевания.

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Областная газета Свердловской области

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