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30 марта 2021, 13:25

За сутки в Свердловской области зафиксировали 136 случаев коронавируса

масочный режим

С сегодняшнего дня на Среднем Урале отменяется обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 136 жителей Свердловской области заболели коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 82 387.

Выписались по выздоровлению 75 711 свердловчан, в том числе 148 пациентов – за последние 24 часа. На лечении остаются менее 4 тысяч больных COVID-19.

От коронавируса на Среднем Урале скончались уже 2 726 человек, из которых 11 – за последние сутки, сообщает федеральный оперштаб.

Напомним, с сегодняшнего дня на Среднем Урале отменяется обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет.

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Областная газета Свердловской области

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