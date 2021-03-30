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30 марта 2021, 13:19

В России выявили 8 277 случаев коронавируса за сутки

коронавирус

Больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 291. Фото: Павел Ворожцов.

За сутки в России выявлено 8 277 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 4 536 820.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев традиционно зарегистрировано в Москве – 1 291. Свердловская область находится на десятой строчке антирейтинга. В регионе инфекцию подхватили 136 человек.

Всего выписалось по выздоровлению 4 155 996 жителей страны, в том числе 9 588 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс жизни уже 98 442 россиян. За последние сутки зафиксировано 409 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в стране проведено 119,9 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 188 тысяч – за последние сутки. Под меднаблюдением остаются 486 378 человек.

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Областная газета Свердловской области

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