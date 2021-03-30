На Среднем Урале перестал действовать режим обязательной самоизоляции для пожилых

Режим самоизоляции действовал с прошлого года. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области отменён введенный из-за коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. С сегодняшнего дня он носит рекомендательный характер.

Ранее соответствующий указ подписал и. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Согласно документу, свердловчанам из групп риска рекомендовано оставаться дома.

Напомним, режим самоизоляции действовал с прошлого года. 25 марта 2020 года глава региона Евгений Куйвашев обратился к старшему поколению, проживающему в регионе. Он призвал всех граждан от 65 лет оставаться дома.

"С 26 марта я прошу всех пожилых жителей Свердловской области старше 65 лет остаться дома до 12 апреля. Самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, сейчас критически важна", - заявлял губернатор на личной страничке в Instagram. Позже срок действия режима неоднократно продлевался.

Добавим, с 30 марта также разрешено увеличить число посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта - до 75%. Масочный режим и социальное дистанцирование по прежнему необходимо соблюдать.

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