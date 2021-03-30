В Кольцово открылся пункт вакцинации от COVID-19

Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис обязательного медстрахования или СНИЛС. Фото: Галина Соловьёва.

В аэропорту Екатеринбурга можно поставить прививку от коронавируса. Пункт вакцинации открылся на первом этаже терминала внутренних авиалиний.

Желающих защитить себя от вируса ждут в Кольцово в будние дни с 13:00 до 19:00. Вакцинация проводится в два этапа, второй компонент вводится через 21 день после первой инъекции. Перед прививкой проводится обязательный медосмотр.

Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис обязательного медстрахования или СНИЛС.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, Кольцово – "первый региональный аэропорт России, в котором начал работу прививочный пункт". Напомним, ранее в аэровокзальном комплексе начали работать три пункта тестирования коронавируса методом ПЦР.

Добавим, на сегодняшний день в Свердловской области развёрнуто 149 прививочных кабинетов, из которых 43 располагаются в уральской столице, а остальные 106 кабинетов - в других муниципалитетах. Также работают 26 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад. Они проводят вакцинацию в отдалённых районах региона.

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