В Свердловскую область поступило ещё 30,6 тысячи доз вакцины от коронавируса

За прошедшие две недели на Средний Урал поступило почти 60 тыс. доз вакцины от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

На Средний Урал поступила крупная вакцины от коронавируса "Спутник V", которая уже распределяется между больницами региона. Объём партии составляет 30,6 тысячи доз препарата.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, на прошлой неделе в Свердловскую область поступила партия объёмом свыше 28 тыс. доз. За прошедшие две недели на Средний Урал поступило почти 60 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Новые поставки препарата ожидаются и в следующем месяце. Отметим, что поступление в регион 60 тыс. доз вакцины анонсировал 19 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На сегодняшний день в регионе развёрнуто 149 прививочных кабинетов, из которых 43 располагаются в уральской столице, а остальные 106 кабинетов - в других муниципалитетах. Кроме того, работают 26 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию в отдалённых районах Свердловской области.