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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 марта 2021, 07:15

В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ и пневмонией

Девушка лечится на работе

Заболеваемость ОРВИ в столице урала снизилась по сравнению с прошлой неделей на 13,9%. В этот раз Роспотребнадзор не привёл данные по городу по пневмонии. Фото: Галина Соловьёва

За последнюю неделю в Свердловской области снизилась на 12,6% и на 20,76% заболеваемость ОРВИ и пневмонией по сравнению с предыдущей семидневкой. Простудились 26,4 тысячи уральцев, пневмонию подхватили 1,2 тысячи человек.

По данным свердловского Роспотребнадзора, неблагополучные по ОРВИ (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) являются 7 муниципалитетов. Среди них - МО п. Уральский, Туринский, Режевской, Сысертский ГО, ГО ЗАТО Свободный, Богданович, Верхняя Тура. В этих территориях показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза. На Екатеринбург традиционно приходится половина случаев в регионе. При этом заболеваемость в столице урала снизилась по сравнению с прошлой неделей на 13,9%.

Заболеваемость пневмонией выше всего в ГО Дегтярск, Нижняя Салда, Верхняя Тура, МО г. Среднеуральск, Белоярском, Арамильском, Сысертском, Берёзовском, Тавдинском ГО, Нижнесергинском МР.

Областная газета Свердловской области

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