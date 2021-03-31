50% подхвативших COVID-19 свердловчан ‒ жители Екатеринбурга

Диагноз лабораторно подтверждён ещё у 55 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Обновлены данные о распространении COVID-19 на территории Свердловской области. По информации на 30 марта, с начала пандемии инфекцию подхватили 82 387 человек.

Из них половина ‒ 41 559 (50% от числа инфицированных в регионе) ‒ жители Екатеринбурга. Свыше 2 тысяч ковид-пациентов также выявлено в Нижнем Тагиле ‒ 5 133 (6%), Первоуральске ‒ 2 918 (3,5%), Ревде ‒ 2 353 (2,8%), Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 2 214 (2,7%), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В предыдущие сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+55), Арамильского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщил региональный оперштаб, общее количество проведённых в регионе исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования, составляет 4 019 408. Обследованы всего 3 810 607 человек.

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